Torino | Cairo | «Juric sta bene | ma non so se ci sarà a San Siro»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le parole di Urbanosu, allenatore del: «Sta, è a casa, è molto contento e pure bello carico» Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente del, Urbano, ha parlato delle condizioni di salute di, afflitto da una polmonite. Di seguito le sue parole. «Come procede la guarigione didalla polmonite? L’ho sentito dopo il Lecce. Sta, è a casa, è molto contento e pure bello carico. Nonostante tutto, è molto focalizzato sulla squadra. Ha avuto un problemino che va gestito con molta attenzione. Gli ho consigliato di essere molto prudente, perché queste cose vanno seguite e curate per. Suo ritorno a San? Questo non lo so, lo diranno i ...

LeBombeDiVlad : ???? #Torino, #Cairo entusiasta della sua squadra ???? I dettagli #LBDV #LeBombeDiVlad #News - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Juric ci mette l'anima, la sua mano è molto evidente sulla squadra' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Juric ci mette l'anima, la sua mano è molto evidente sulla squadra' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Juric ci mette l'anima, la sua mano è molto evidente sulla squadra' - napolimagazine : TORINO - Cairo: 'Juric ci mette l'anima, la sua mano è molto evidente sulla squadra' -

Commenta per primo Il presidente delUrbanoha rilasciato un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport , nella quale ha affrontato diversi temi di attualità. A cominciare dall'ottimo momento di forma della formazione ...Il presidente Urbanoè chiaramente felice, a tratti pure orgoglioso di un progetto cresciuto progressivamente in questi quattordici mesi con Ivan Juric in panchina e Davide Vagnati alla ...Il Toro ha piazzato Izzo, Verdi e Zaza, ma non il prodotto del vivaio, alle prese con un pesante infortunio da recuperare ...Il presidente del Torino Urbano Cairo, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di uno dei giocatori granata più chiacchierati di questo inizio di ...