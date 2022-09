tommaso_zorzi : I video migliori del mio GF? Voglio ridere sono triste #tzvip (grazie ??) - tommaso_zorzi : Che bello il #tzvip stasera ?? - realtimetvit : Uno show dedicato al talento sartoriale italiano... Chi riuscirà a ottenere il titolo di Miglior Sarto di Tailor Ma… - clinicajeru : RT @Siamosoloamici1: L’unico che salvo di tutta questa pochezza che ho visto su questo red carpet è Tommaso Zorzi, l’unico che ha spiegato… - Malvy34087444 : RT @Annafossati4: Stasera andrò a vedere “Il signore delle formiche” Grazie Tommy, per aver promosso egregiamente questo film e avermi inc… -

Nelle ore successive, mentre il gossip "impazzava",, amico storico di Aurora Ramazzotti, aveva smentito le voci con un secco "A me non risulta" . Ma nessuna smentita era arrivata dai ...A distanza di quasi un anno, Alfonso Signorini è ritornato sull'argomento ribadendo: A tal proposito il mio pensiero in merito a questa dichiarazione è lo stesso di, che proprio un anno ...Alfonso Signorini ha rotto il silenzio dopo lo scoop sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti: ecco cosa ha detto il direttore di Chi ...Tommaso Zorzi parla del ruolo degli influencer a Venezia 79: la perfetta replica alle ultime polemiche dei social, ecco cosa ha detto.