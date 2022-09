Sgasata. Von der leyen propone una sanzione contro Putin. Ma non è una soluzione per le bollette (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Europa si limita a presentare un tetto per il metano russo, che è ormai solo il 9% dell’import Ue, e ai prelievi sugli extraprofitti delle aziende: non incide sui rincari e rimanda il decoupling al 2023. L'Italia non ci sta: chiede una riforma del mercato elettrico subito. Venerdì Consiglio dei ministri dell’Energia Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Europa si limita a presentare un tetto per il metano russo, che è ormai solo il 9% dell’import Ue, e ai prelievi sugli extraprofitti delle aziende: non incide sui rincari e rimanda il decoupling al 2023. L'Italia non ci sta: chiede una riforma del mercato elettrico subito. Venerdì Consiglio dei ministri dell’Energia

infoitinterno : Sgasata. Von der leyen propone una sanzione contro Putin - angela__mauro : Sgasata. Von der leyen propone una sanzione contro Putin. Ma non è una soluzione per le bollette - HuffPostItalia : Sgasata. Von der leyen propone una sanzione contro Putin. Ma non è una soluzione per le bollette -