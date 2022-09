”Se non mi paghi, ti distruggo l’auto!”: donna minacciata dal parcheggiatore abusivo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che promettono di monitorare l’auto ma che, invece, in assenza di un compenso da loro giudicato adeguato minacciano di distruggerla, è ormai dilagante nella Capitale. Sono molteplici le segnalazioni che proprio negli ultimi tempi confermano come il fenomeno stia progressivamente sfuggendo di mano. Il problema dei parcheggiatori abusivi a Roma Li si trova in ogni angolo e tentano in tutti i modi di accaparrarsi i clienti che parcheggiano per le strade capitoline con fare gentile, disponibile e alla mano. Tutto questo finché si decide di assecondare le loro richieste e accettare il loro ”servizio”. Se, invece, si optasse per non pagare o per non farsi assistere, ecco che lì scatta qualcosa. donna minacciata dall’abusivo all’Esquilino Una delle tante difficoltà di ordine pubblico che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che promettono di monitorare l’auto ma che, invece, in assenza di un compenso da loro giudicato adeguato minacciano di distruggerla, è ormai dilagante nella Capitale. Sono molteplici le segnalazioni che proprio negli ultimi tempi confermano come il fenomeno stia progressivamente sfuggendo di mano. Il problema dei parcheggiatori abusivi a Roma Li si trova in ogni angolo e tentano in tutti i modi di accaparrarsi i clienti che parcheggiano per le strade capitoline con fare gentile, disponibile e alla mano. Tutto questo finché si decide di assecondare le loro richieste e accettare il loro ”servizio”. Se, invece, si optasse per non pagare o per non farsi assistere, ecco che lì scatta qualcosa.dall’all’Esquilino Una delle tante difficoltà di ordine pubblico che i ...

