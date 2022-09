Putin, l'Europa torni in sé o ci sarà un'esplosione sociale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader russo Vladimir Putin ha invitato i Paesi europei a "tornare in sé" sulle sanzioni. Gli europei, di fronte all'impennata dei prezzi, "hanno diverse soluzioni: o sovvenzionare i prezzi elevati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader russo Vladimirha invitato i Paesi europei a "tornare in sé" sulle sanzioni. Gli europei, di fronte all'impennata dei prezzi, "hanno diverse soluzioni: o sovvenzionare i prezzi elevati ...

BelpietroTweet : A sentirli, i vertici dell’Ue avevano chiaro da mesi che Putin avrebbe usato l’arma del metano. Però, per schivarne… - ilfoglio_it : 'Le sanzioni fanno bene a Mosca e male a noi' dice Salvini, ma Peskov offre uno scambio tra rimozione delle sanzion… - repubblica : Julia Friedlander, consigliere per l'Europa di Donald Trump: '“I rapporti tra Salvini e Putin sono guidati da proba… - zanza_tigre : @Gitro77 1) se le sanzioni facessero il solletico, non userebbe l’arma energetica per farci tornare sui nostri pass… - Draex_x : Putin, stop gas e petrolio se impongono il price cap - Europa - ANSA -