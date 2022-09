Passo falso di Adriana Volpe | “Stai parlando di lei?”: errore madornale in diretta (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’opinionista Adriana Volpe ripresa da una collega durante la puntata in diretta: scoperta la destinataria delle sue frecciatine velenose L’opinionista Adriana Volpe (screenshot RaiPlay)Adriana Volpe questa estate si è dovuta arrendere alla decisione di Alfonso Signorini. Il noto conduttore ha infatti scelto di escluderla dal prossimo Grande Fratello Vip ed al suo posto ci sarà Orietta Berti. Dopo la cocente delusione, la conduttrice ha però annunciato di aver scelto un nuovo progetto ovvero La Vita in diretta di Alberto Matano che ha voluto la Volpe come opinionista. La prima puntata di questa stagione del talk non si è però rivelata vincente per lei in quanto in studio si sono subito accorti di una clamorosa ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’opinionistaripresa da una collega durante la puntata in: scoperta la destinataria delle sue frecciatine velenose L’opinionista(screenshot RaiPlay)questa estate si è dovuta arrendere alla decisione di Alfonso Signorini. Il noto conduttore ha infatti scelto di escluderla dal prossimo Grande Fratello Vip ed al suo posto ci sarà Orietta Berti. Dopo la cocente delusione, la conduttrice ha però annunciato di aver scelto un nuovo progetto ovvero La Vita indi Alberto Matano che ha voluto lacome opinionista. La prima puntata di questa stagione del talk non si è però rivelata vincente perin quanto in studio si sono subito accorti di una clamorosa ...

