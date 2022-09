Nicolò perde i sensi mentre lavora Muore a 21 anni quella stessa notte

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Una morte improvvisa e assurdadel 21enneCorsi. Il giovane stavando sui silos del vino quando ha perso i. Un giovane di 21Corsi – è deceduto all’improvviso. La sua morte repentina e assurda ha sconvolto tutta la piccola comunità di Santa Maria in Stelle, a Verona, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Il 21enne è rimasto vittima di un incidente sul lavoro che non è stato ancora del tutto chiarito. Ciò che è certo è che, il giorno in cui si è sentito male fino are i, stavando su un silos per i vini di una azienda vinicola del Veronese. Il giovaneva per una ditta esterna specializzata in manutenzione di ...