Napoli-Liverpool 4-1: gli azzurri travolgono i Reds (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il Napoli inaugura col botto il proprio cammino stagionale in Champions League: Liverpool travolto. Napoli-Liverpool, LA MOVIOLA Al 4? Milner colpisce col braccio largo il pallone sulla conclusione chirurgica disegnata da Zielinski: per Del Cerro Grande nessun dubbio, è rigore. Al minuto 16, altro giro altra corsa: contatto in area Van Dijk-Osimhen, il nigeriano cade, l'arbitro prima fa proseguire ma poi – dopo check al VAR – assegna il penalty. Napoli-Liverpool, IL TABELLINO E LE PAGELLE Napoli-Liverpool 4-1 MARCATORI: 5? rig. Zielinski (N), 31? Anguissa (N), 44? Simeone (N), 47? Zielinski (N), 49? Luis Diaz (L) Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 7, Kim 7, Olivera 6,5 (74? Mario Rui 6); Anguissa 8, Lobotka 7, Zielinski ...

