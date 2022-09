Mozambico | gruppo di ribelli assalta una missione di comboniani | uccisa una suora italiana

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Undihato unaa Chipene, in, uccidendo unacomboniana, suor Maria De Coppi, originaria di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. All’agguato dei miliziani sono invece sopravvissuti due sacerdoti friulani, don Lorenzo Vignandel e don Lorenzo Fabbro, secondo le notizie diffuse su Facebook dal Centro missionario Concordia-Pordenone. “Don Lorenzo e don Loris sono vivi – si legge nel comunicato social del Centro – Ringraziamo Dio. Ihannoto ladando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, è statadurante l’agguato. Tutti i sopravvissuti sono adesso in ...

ToniBry54403317 : RT @CharaCamgirl: @mar__bru i soldati del gruppo Wagner sono inviati a protezione delle miniere di diamanti e di metalli preziosi. Medesimo… - 4everUkraine1 : RT @CharaCamgirl: @mar__bru i soldati del gruppo Wagner sono inviati a protezione delle miniere di diamanti e di metalli preziosi. Medesimo… - CharaCamgirl : RT @CharaCamgirl: @mar__bru i soldati del gruppo Wagner sono inviati a protezione delle miniere di diamanti e di metalli preziosi. Medesimo… - CharaCamgirl : @mar__bru i soldati del gruppo Wagner sono inviati a protezione delle miniere di diamanti e di metalli preziosi. Me… -

Nigrizia.it

...del Comitato No Cave sarebbero disponibili anche a ritirarlo (dopo aver sentito il) se ... in spiaggia nascerà un'oasi di lusso Attentato terroristico in, apprensione per due sacerdoti ...I proprietari sarebbero di origine tanzaniana, come nel caso delLake Oil, presente a Beira (... uno degli uomini più ricchi della Tanzania, ha chiuso i battenti, dileguandosi dal. Le ... Mozambico: il terrorismo si espande a sud di Cabo Delgado