L’Agcom francese cerca il dialogo fra Canal+ e TF1

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’Arcom esortae TF1 alLe Figaro, di Enguerand Renault, pag. 26. È una guerra fredda. Quattro giorni dopo aver tagliato il segnale dei canali del gruppo TF1,non ha ancora intenzione di tornare sulla sua decisione. E il gruppo TF1, impegnato nelle udienze presso l’autoritàper la concorrenza (ADLC), non ha ancora avuto il tempo di sfoderare l’arma di una denuncia al tribunale commerciale in un procedimento sommario per porre fine allo schermo nero. Da entrambe le parti, sembra che nulla si muoverà prima del 7 settembre, il giorno dopo le udienze davanti all’ADLC. E in mezzo ai due belligeranti, il Ministero della Cultura e l’Arcom, l’autorità di regolamentazione dei media audiovisivi, si riducono a chiedere alle due parti di negoziare. Ma purtroppo né il governo né l’autorità di ...

Superando.it

...Pd ha rischiato di fare la fine del Partito socialistae ... Ma'obiettivo è quello di mettersi davanti a Meloni e Fratelli d'... Elezioni, no dell'al faccia a faccia Meloni - Letta da ......dell'operatore'offerta in fibra ottica, proposta al prezzo di 15,99 euro al mese per chi è già cliente mobile Iliad, ha così conquistato, secondo i dati registrati dall'Osservatorio,... Ancora tabù, in Francia, quel video sulla vita felice con la sindrome di Down