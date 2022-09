Kharkiv | scimpanzé riportato allo zoo con abbraccio e una giacca

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Le tenere immagini di unoche dopo essere fuggito dzoo di, in Ucraina, sotto continui bombardamenti, e aver vagato per le strade della città, si è fatto convincere a tornare a "...

Le tenere immagini di unoche dopo essere fuggito dallo zoo di, in Ucraina, sotto continui bombardamenti, e aver vagato per le strade della città, si è fatto convincere a tornare a "casa" da una dipendente ...Era scappato dallo zoo dia causa dei continui bombardamenti dell'esercito russo. Parliamo delloChicchi, avvistato in un parco poco lontano in uno stato di spaesamento e confusione. Una volontaria dello zoo ...