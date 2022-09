Iran | Queiroz sarà il Ct della Nazionale per i Mondiali di Qatar 2022

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Carlosè il nuovo ct dell’. Il tecnico portoghese allenerà quindi laasiatica aiindi novembre-dicembre prossimi. Classe 1953,ha già guidato laiana fra il 2011 e il 2019, per poi guidare l’Egitto fino allo scorso 11 aprile, giorno delle sue dimissioni. Il portoghese è stato il vice di Sir Alex Ferguson durante l’epopea del Manchester United. SportFace.

CalcioIraniano : #QueirozReturned Carlos #Queiroz (di) nuovo CT del #TeamMelli ???? #Iran Bem vindo de volta! #??????_????? #?????… - CalcioIraniano : Non compare più su Instagram nella bio di Dragan #Skocic il ruolo di CT dell'#Iran ?? Saranno decisive le prossime 4… - sportli26181512 : Iran, UFFICIALE: torna Queiroz: L'Iran ha ufficializzato il ritorno di Carlos Queiroz sulla panchina della nazional… - samanjavadi : RT @CalcioIraniano: Annunciate il ritorno di Carlos #Queiroz! ?????????? Signore e Signori... #Iran #TeamMelli #AnnounceQueiroz - CalcioIraniano : Annunciate il ritorno di Carlos #Queiroz! ?????????? Signore e Signori... #Iran #TeamMelli #AnnounceQueiroz -

Goal.com

Commenta per primo L'ha ufficializzato il ritorno di Carlossulla panchina della nazionale. E' già stato alla guida del Team Melli dal 2011 al 2019.... i lagunari allungano SI GIOCA Parte favorito Carlosnella diretta di Guinea Bissau Egitto . Prima dell'Egitto ha guidato l'per sette anni e la Colombia per uno. (agg. Matteo Fantozzi) IL ... Carlos Queiroz è di nuovo il ct dell'Iran: lo allenerà ai Mondiali Carlos Queiroz è il nuovo ct dell'Iran: guiderà la nazionale asiatica ai Mondiali in Qatar di novembre-dicembre prossimi. Queiroz, classe 1953, ha già guidato dalla panchina la Nazionale iraniana fra ...