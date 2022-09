Inter-Bayern Monaco | dove vedere in tv e in streaming la partita di Champions League stasera

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è lavalida per la2022/2023 che si giocaa Milano: eccovederla in TV e inè lain programmaalle 21:00, gara di esordio dei nerazzurri nella UEFA2022/2023. La squadra allenata da Simone Inzaghi debutta nella fase a gironi contro i vincitori del campionato tedesco, uno dei team accreditati alla vittoria finale.vederla in TVsarà trasmessa in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Action (numero 206 del ...

Commenta per primo Prima che scendano in campo i grandi, le squadre Primavera di Napoli ehanno sfidato i pari età di Liverpool ein Youth League : per gli azzurri è arrivata una sconfitta per 1 - 2 ad opera dei Reds , inutile l rigore trasformato da Iaccarino per il ...Monaco è la partita in programma stasera alle 21:00 , gara di esordio dei nerazzurri nella UEFA Champions League 2022/2023 . La squadra allenata da Simone Inzaghi debutta nella fase a ...Sotto di due reti nella prima frazione di gioco, i ragazzi di Chivu riacciuffano il pari nella ripresa MILANO - L 'Inter pareggia per 2-2 all'esordio stagionale in Youth League contro il Bayern Monaco ...É tempo di Champions League anche per L'Inter di Simone Inzaghi. Stasera alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro nella loro sfida di esordio contro il Bayern Monaco.