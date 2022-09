“I bambini sono a letto, e tu sei sola”: Kelsey Parker sulla morte del marito a 33 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) sono passati 6 mesi dalla morte di Tom Parker, frontman dei The Wanted, a soli 33 anni, dopo che, appena 18 mesi prima, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello non operabile. La moglie di Parker, Kelsey Parker, madre dei loro due figli, Aurelia e Bodhi Parker, si è aperta in un’intervista televisiva con Janet Street Porter a Loose Women, un programma di ITV. “La sera è così dura“, ha detto Kelsey Parker, rispondendo alla domanda su quali siano i momenti più difficili per lei. “I bambini vanno a letto e ci sono solo io e quello è il momento in cui si parla con il proprio partner, si spettegola, si parla, e io non lo faccio più“. Tom Parker, ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 7 settembre 2022)passati 6 mesi dalladi Tom, frontman dei The Wanted, a soli 33, dopo che, appena 18 mesi prima, gli era stato diagnosticato un tumore al cervello non operabile. La moglie di, madre dei loro due figli, Aurelia e Bodhi, si è aperta in un’intervista televisiva con Janet Street Porter a Loose Women, un programma di ITV. “La sera è così dura“, ha detto, rispondendo alla domanda su quali siano i momenti più difficili per lei. “Ivanno ae cisolo io e quello è il momento in cui si parla con il proprio partner, si spettegola, si parla, e io non lo faccio più“. Tom, ...

