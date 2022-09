Grande Fratello Vip 7: Pamela Prati concorrente, ritirate le cause contro Mediaset (Di mercoledì 7 settembre 2022) Pamela Prati sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7: la showgirl per ritornare nella casa più spiata d'Italia ha ritirato le cause contro Mediaset. Pamela Prati sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Pur di entrare nella casa più spiata d'Italia, la showgirl ha ritirato le cause contro Mediaset. Naturalmente, anche se con dei limiti, si parlerà del caso Mark Caltagirone, l'uomo che la Prati stava per sposare ma che, in realtà, non esisteva. Colpaccio di Alfonso Signorini che è riuscito a riportare a Cinecittà Pamela Prati, un vero animale da reality, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)sarà unadelVip 7: la showgirl per ritornare nella casa più spiata d'Italia ha ritirato lesarà unadelVip 7. Pur di entrare nella casa più spiata d'Italia, la showgirl ha ritirato le. Naturalmente, anche se con dei limiti, si parlerà del caso Mark Caltagirone, l'uomo che lastava per sposare ma che, in realtà, non esisteva. Colpaccio di Alfonso Signorini che è riuscito a riportare a Cinecittà, un vero animale da reality, ...

