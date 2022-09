Gli Stati Generali della Comunicazione a Bergamo: le nuove frontiere e un incontro con Meta, TikTok e Twitch (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come comunicare e perché è importante farlo? Due domande che devono trovare risposta, soprattutto nel tempo che stiamo vivendo dominato dalla massima “se non comunichi non esti”. Trend, strategie, nuovi canali e interlocutori. Tutto questo sarà al centro dell’ottava edizione l’ottava edizione degli Stati Generali della nuova Comunicazione pubblica in arrivo a Bergamo. Due giornate, venerdì 16 e sabato 17 settembre, e un fitto calendario di appuntamenti. Conferenze, talk, approfondimenti con i protagonisti del settore ospitati nell’Aula Magna Sant’Agostino dell’Università di Bergamo (piazzale Sant’Agostino, 2). La manifestazione è organizzata da PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla Comunicazione e informazione digitale, quella portata avanti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Come comunicare e perché è importante farlo? Due domande che devono trovare risposta, soprattutto nel tempo che stiamo vivendo dominato dalla massima “se non comunichi non esti”. Trend, strategie, nuovi canali e interlocutori. Tutto questo sarà al centro dell’ottava edizione l’ottava edizione deglinuovapubblica in arrivo a. Due giornate, venerdì 16 e sabato 17 settembre, e un fitto calendario di appuntamenti. Conferenze, talk, approfondimenti con i protagonisti del settore ospitati nell’Aula Magna Sant’Agostino dell’Università di(piazzale Sant’Agostino, 2). La manifestazione è organizzata da PA Social, la prima associazione italiana dedicata allae informazione digitale, quella portata avanti ...

