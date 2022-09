sportli26181512 : Fantacampionato, i migliori della quinta giornata: Leao è una certezza: Fantacampionato, i migliori della quinta gi… -

La Gazzetta dello Sport

Ecco i votidella quinta giornata. Nuovo, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida ifantallenatori e gli Autogol. Gioca oraGioca al nuovo, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000! Sfida ifantallenatori e gli Autogol Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva ... Fantacampionato, i migliori giocatori della 2ª giornata: Kvara domina Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La chiusura della quinta giornata di Serie A coi ...Karsdorp e Spinazzola stanno deludendo il mister. Giovedì si va verso una rivoluzione sulle fasce: scenderanno in campo dal primo minuto Celik e Zalewski ...