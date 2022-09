Elezioni, Conte alla “prova” del mercato di Baggio: “Perché non sfondiamo al Nord? Serve più radicamento”. Gli elettori: “Si creino i circoli” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel suo tour elettorale nel Nord Italia, Giuseppe Conte ha fatto tappa al mercato del quartiere Baggio, a Milano, dopo l’aperitivo di ieri sera in corso Como. “Perché il M5s qui non sfonda? Un conto sono le amministrative – ha detto l’ex presidente del Consiglio, accolto dai sostenitori – dove i partiti costituiscono ammucchiate per sottrarre il voto agli altri. Un altro conto sono le Elezioni politiche, dove conta il voto d’opinione. In ogni caso, Serve maggior radicamento sul territorio“. Con l’apertura di circoli? “Assolutamente sì, purtroppo abbiamo dovuto rallentare la costituzione di gruppi e forum. All’indomani delle Elezioni li realizzeremo”. Sulla questione della “presenza” nelle città e in provincia sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel suo tour elettorale nelItalia, Giuseppeha fatto tappa aldel quartiere, a Milano, dopo l’aperitivo di ieri sera in corso Como. “il M5s qui non sfonda? Un conto sono le amministrative – ha detto l’ex presidente del Consiglio, accolto dai sostenitori – dove i partiti costituiscono ammucchiate per sottrarre il voto agli altri. Un altro conto sono lepolitiche, dove conta il voto d’opinione. In ogni caso,maggiorsul territorio“. Con l’apertura di? “Assolutamente sì, purtroppo abbiamo dovuto rallentare la costituzione di gruppi e forum. All’indomani delleli realizzeremo”. Sulla questione della “presenza” nelle città e in provincia sono ...

