Così scampai ad un agguato Chi era la suora uccisa in Mozambico

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Suor Maria De Coppi,nella missione comboniana di Chipene, in, era già sopravvissuta ad un'imboscata. In un'intervista aveva detto: "Gli ultimi due anni sono stati molto duri"

Giornale di Sicilia

Gli uccelletti volano via e resta tanto gusto Stiamo parlando degli spiedini detti 'osei', ... Iniziamo infilzando in ciascuno stecco i vari ingredienti, alternandoli: pancetta, pollo, ...Gli uccelletti volano via e resta tanto gusto Stiamo parlando degli spiedini detti 'osei', ... Iniziamo infilzando in ciascuno stecco i vari ingredienti, alternandoli: pancetta, pollo, ... I 100 anni di Sebastiano, reduce di guerra: "Così scampai alla morte in Russia"