Coppia si sveglia e trova un uomo a torso nudo appeso nel vuoto davanti alla loro camera al 40esimo piano: “Sorrideva e salutava” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Appena hanno aperto gli occhi si sono trovati davanti alla finestra un uomo a torso nudo che li guardava e li salutava con la mano. È stato un risveglio decisamente choc quello che hanno avuto la scorsa domenica Paul Curphey, 52 anni, e il suo compagno Treasaidh, reso ancor più sorprendente dal fatto che la loro camera da letto si trova al 40esimo piano dello Shard, il grattacielo più alto del Regno Unito e simbolo dello skyline di Londra. Erano circa le 6 del mattino quando è avvenuto l’incontro “ravvicinato”: “Sorrideva e salutava arrampicandosi verso l’alto. Inizialmente il mio partner pensava che fossi riuscito a convincere un ragazzo a portare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Appena hanno aperto gli occhi si sonotifinestra unche li guardava e licon la mano. È stato un risveglio decisamente choc quello che hanno avuto la scorsa domenica Paul Curphey, 52 anni, e il suo compagno Treasaidh, reso ancor più sorprendente dal fatto che lada letto sialdello Shard, il grattacielo più alto del Regno Unito e simbolo dello skyline di Londra. Erano circa le 6 del mattino quando è avvenuto l’incontro “ravvicinato”: “arrampicandosi verso l’alto. Inizialmente il mio partner pensava che fossi riuscito a convincere un ragazzo a portare un ...

