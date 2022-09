Circolazione treni sospesa tra Torre Annunziata e Castellammare (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle 13.30 la Circolazione ferroviaria è sospesa tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, sulla linea convenzionale Napoli-Nocera Inferiore-Salerno, per alcune verifiche tecniche ad un ponte ferroviario. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato, secondo cui “è attualmente in corso l’intervento dei tecnici di RFI e dei Vigili del Fuoco, operazioni che porteranno al completo ripristino dell’infrastruttura entro le prossime 72 ore”. Riprogrammata l’offerta ferroviaria con limitazione dei treni a Torre Annunziata Centrale e attivato un servizio sostitutivo con bus nella tratta tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia. Tutti gli aggiornamenti saranno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalle 13.30 laferroviaria ètradi Stabia, sulla linea convenzionale Napoli-Nocera Inferiore-Salerno, per alcune verifiche tecniche ad un ponte ferroviario. Lo rendono noto le Ferrovie dello Stato, secondo cui “è attualmente in corso l’intervento dei tecnici di RFI e dei Vigili del Fuoco, operazioni che porteranno al completo ripristino dell’infrastruttura entro le prossime 72 ore”. Riprogrammata l’offerta ferroviaria con limitazione deiCentrale e attivato un servizio sostitutivo con bus nella tratta tradi Stabia. Tutti gli aggiornamenti saranno ...

mattinodinapoli : Circolazione treni sospesa tra Torre Annunziata e Castellammare - TuttoSuRoma : Treni, problemi di sempre sulla circolazione ferroviaria dai Castelli #Romani a #Roma: corse cancellate o in ritard… - EmyRoyaleagle : RT @GianlucaCastro8: Il Governo francese già pensa alla riduzione della circolazione ferroviaria. Il governo francese ha chiesto alle ferro… - astralmobilita : [AGG] ???? #FL4 #Roma #Velletri circolazione rallentata per guasto alla linea tra #Lanuvio e #Velletri ??? possibil… - astralmobilita : ?? ?? #FL4 #Roma #Velletri circolazione rallentata per guasto alla linea tra #Lanuvio e #Velletri ??? possibili lim… -