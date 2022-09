Champions: Zielinski, abbiamo dominato e battuto Liverpool (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La cosa più importante è aver dominato questa partita. E' stata perfetta, abbiamo vinto contro un avversario di prima fascia". Lo ha detto Piotr Zielinski a Sky dopo il successo del Napoli sul ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La cosa più importante è averquesta partita. E' stata perfetta,vinto contro un avversario di prima fascia". Lo ha detto Piotra Sky dopo il successo del Napoli sul ...

SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - apetrazzuolo : SKY - Costacurta: 'Zielinski incredibile, il migliore di questa giornata di Champions' - napolimagazine : SKY - Costacurta: 'Zielinski incredibile, il migliore di questa giornata di Champions' - tuttonapoli : Gazzetta - Serata magica: un trionfo targato Spalletti, controfirmato da Zielinski - GioFrezzetti : #Zielinski man of the match: mi ha fatto scomodare anche il primo 9 in pagella della mia carriera?? Un grande… -