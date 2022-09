Borsa: Milano in lieve calo ( - 0,11%), brillano le utilities (Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano si conferma poco sotto la parità a metà seduta ( - 0,11%) in linea con la cautela delle altre Borse europee e in vista dell'apertura di Wall Street che i futures indicano in lieve aumento. Alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022)si conferma poco sotto la parità a metà seduta ( - 0,11%) in linea con la cautela delle altre Borse europee e in vista dell'apertura di Wall Street che i futures indicano inaumento. Alla ...

mauriziocascel1 : RT @victoriandark2: Sono una ragazza semplisce Non pretendo che mi regali la borsa di Vuitton o Gucci, mi accontento di una borsa qualunque… - fisco24_info : Borsa: Milano in lieve calo (-0,11%), brillano le utilities: Hera e A2a in vetta - 24ORERadiocor : Borsa: Europa recupera a meta' seduta con rally utility, Milano -0,2% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - dal1472al : Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano in parità | ANSA | - Lilly64001532 : @PBurattini Come va la borsa di Milano oggi? #coglioxi -