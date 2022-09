Barcellona | l'addio di Pjanic permette un grande rinnovo

Commenta per primo Ora è ufficiale, Miralem Pjanic lascia ile riparte dagli Emirati Arabi Uniti: il centrocampista bosniaco ha risolto con i blaugrana e firmato un contratto con lo Sharjah FC .Adesso, come detto, l', sancito da un comunicato ufficiale: "A nome di tutto il Chelsea FC, il ... Tanti i rinforzi di lusso per Tuchel, da Fofana del Leicester ad Aubameyang del, ...Miralem Pjanic si trasferisce allo Sharjah Fc, club degli Emirati Arabi Uniti. Il playmaker ha risolto il proprio contratto con il Barcellona e, dopo ...Pjanic Barcellona, addio UFFICIALE: nuova avventura per l'ex Juve, ecco dove giocherà. Tutti i dettagli di mercato.