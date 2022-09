AEW All Out 2022 – Review (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel weekend che aveva in programma veramente tanto wrestling, anche la AEW ha voluto ovviamente dare il suo contributo. Infatti nella notte di domenica è andato in scena All Out, che con una card veramente ricchissima prometteva, soprattutto per quanto riguarda alcuni incontri, spettacolo e con soprese pronte dietro l’angolo. Andiamo quindi a rivedere e ad analizzare quanto successo nel PPV svoltosi a Chicago, casa di CM Punk. i i ZERO HOUR i TAG TEAM MATCH Sammy Guevara & Tay Melo (c)m vs Ortiz & Ruby Soho for the AAA World Mixed Tag Team Championship (06:04) Non spenderò tante parole su questo match, ma per la Zero Hour può anche andare, o quasi. Inutile girarci attorno ci sono stati errori evidenti e a farne le spese è stata la povera Ruby Soho fra colpi al collo e rottura del naso. La vittoria va ai due della JAS grazie anche al provvidenziale aiuto di Anna Jay-AS, ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nel weekend che aveva in programma veramente tanto wrestling, anche la AEW ha voluto ovviamente dare il suo contributo. Infatti nella notte di domenica è andato in scena All Out, che con una card veramente ricchissima prometteva, soprattutto per quanto riguarda alcuni incontri, spettacolo e con soprese pronte dietro l’angolo. Andiamo quindi a rivedere e ad analizzare quanto successo nel PPV svoltosi a Chicago, casa di CM Punk. i i ZERO HOUR i TAG TEAM MATCH Sammy Guevara & Tay Melo (c)m vs Ortiz & Ruby Soho for the AAA World Mixed Tag Team Championship (06:04) Non spenderò tante parole su questo match, ma per la Zero Hour può anche andare, o quasi. Inutile girarci attorno ci sono stati errori evidenti e a farne le spese è stata la povera Ruby Soho fra colpi al collo e rottura del naso. La vittoria va ai due della JAS grazie anche al provvidenziale aiuto di Anna Jay-AS, ...

