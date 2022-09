Wolverhampton Diego Costa | visite mediche ok | il Governo inglese però non concede il visto

DiMarzio : #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club - calciomercatoit : ??#Wolverhampton - #DiegoCosta supera le visite, ma la #FootballAssociation blocca il transfer a causa del permesso… - rn3pzc5Vx3NLUzf : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Wolves, il governo britannico non concede il visto a #DiegoCosta. Atteso il ricorso del club https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: WOLVERHAMPTON - Il Governo inglese nega il permesso di lavoro a Diego Costa, salta il trasferimento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: WOLVERHAMPTON - Il Governo inglese nega il permesso di lavoro a Diego Costa, salta il trasferimento -

Commenta per primo Secondo Sky Sports UK sarebbe saltato l'arrivo diCosta al. L'attaccante non rispetta i requisiti minimi per ottenere il via libera per il permesso di lavoro in Inghilterra. Ilha fatto ricorso., ricorso contro il casoCostaI 'Wolves', dopo il grave infortunio dell'austriaco Kalajdzic, nuovo acquisto del club inglese, hanno deciso di fiondarsi sul mercato degli svincolati ...Superate le visite mediche, ma l’affare salta: accade esattamente quanto è accaduto pochi giorni fa Una vicenda che si era verificata poco prima dalla chiusura del mercato e che si è ripetuta nelle sc ...Il governo britannico non ha concesso il visto a Diego Costa, pronto a diventare un nuovo giocatore del Wolverhampton. Atteso il ricorso del club ...