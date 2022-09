Vittorio Brumotti, il racconto choc dell’aggressione a Los Angeles (Di martedì 6 settembre 2022) Vittorio Brumotti è uno degli inviati di Striscia la notizia. Il noto personaggio televisivo ha rilasciato un’intervista a Nuovo, dove ha parlato della rapina subìta. Vittorio Brumotti si trovava in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas a Los Angeles quando i due sono stati aggrediti. Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas aggrediti a Los Angeles “Quando ti trovi due pistole puntate contro, una alla testa e l’altra in bocca la vita ti passa davanti – ha rivelato l”inviato di Striscia a Nuovo -. Oggi però è tutto a posto e posso dire di essere più pazzo che mai“. Vittorio Brumotti è abituato per lavoro ad avere a che fare con i criminali e il suo timore più grande era per la sua fidanzata. “Non tanto perché le ... Leggi su tvzap (Di martedì 6 settembre 2022)è uno degli inviati di Striscia la notizia. Il noto personaggio televisivo ha rilasciato un’intervista a Nuovo, dove ha parlato della rapina subìta.si trovava in vacanza con la fidanzata Annachiara Zoppas a Losquando i due sono stati aggrediti.e Annachiara Zoppas aggrediti a Los“Quando ti trovi due pistole puntate contro, una alla testa e l’altra in bocca la vita ti passa davanti – ha rivelato l”inviato di Striscia a Nuovo -. Oggi però è tutto a posto e posso dire di essere più pazzo che mai“.è abituato per lavoro ad avere a che fare con i criminali e il suo timore più grande era per la sua fidanzata. “Non tanto perché le ...

