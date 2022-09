Venezia 2022: Tilda Swinton posa con i capelli gialli a sostegno dell'Ucraina (FOTO) (Di martedì 6 settembre 2022) Durante la premiere di The Eternal Daughter che sta avendo luogo a Venezia 2022, Tilda Swinton ha sfoggiato i suoi nuovi capelli gialli in sostegno dell'Ucraina. Tilda Swinton ha deciso di mostrare il suo sostegno nei confronti dell'Ucraina con un nuovo colore di capelli ispirato al paese dilaniato dalla guerra: la star di "The Eternal Daughter" ha posato per i FOTOgrafi con un'acconciatura gialla sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022. "È un onore per me indossare metà della bandiera Ucraina", ha detto l'attrice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022) Durante la premiere di The Eternal Daughter che sta avendo luogo aha sfoggiato i suoi nuoviinha deciso di mostrare il suonei confronticon un nuovo colore diispirato al paese dilaniato dalla guerra: la star di "The Eternal Daughter" hato per igrafi con un'acconciatura gialla sul red carpet del Festival del Cinema di. "È un onore per me indossare metàa bandiera", ha detto l'attrice ...

