Taranto | mesotelioma | risarcimento da oltre mezzo milione di euro per un lavoratore Sentenza di primo grado

(Di martedì 6 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto: Dover convivere con unpleurico, il tumore di certezza causato dall’amianto, è una lotta quotidiana che vuole combattere senza arrendersi una battaglia iniziata quando ha scoperto di avere il cancro provocato dall’amianto inalato a bordo delle navi della Marina Militare lavorando come operaio tubista dell’indotto Arsenale MM di. Le fibre di amianto respirate si sono annidate nei polmoni causando ilpleurico un danno alla salute irreversibile per il quale il tribunale diha riconosciuto undi 540.000che il Ministero della Difesa dovrà corrispondere all’operaio vittima dell’amianto. Iloggi ultrasessantenne si era rivolto con la sua famiglia a ...

Taranto: mesotelioma, risarcimento da oltre mezzo milione di euro per un lavoratore Dover convivere con un mesotelioma pleurico, il tumore di certezza causato dall'amianto, è una lotta quotidiana che vuole combattere senza arrendersi una battaglia iniziata quando ha scoperto di avere ...