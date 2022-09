Smart working e insegnamento a distanza: ritardi e incongruenze messi in evidenza nei quattro giorni della scuola estiva arpinate (Di martedì 6 settembre 2022) (Roma, 6/9/22) - Roma, 6 settembre 2022. “In questi giorni si parla di prorogare la possibilità dello Smart working fino a dicembre, ma sempre nella logica emergenziale, di un lavoro limitato a disabili o a genitori con figli piccoli. Neanche il Covid è servito per capire che quasi tre lavoratori su quattro, in Italia e in Europa, in quanto lavoratori “di concetto” potrebbero svolgere gran parte del loro lavoro da casa, o da centri diversi dalla loro azienda, con enormi risparmi in termini di energia, di congestione del traffico e di mezzi pubblici, di spazi per il lavoro, parcheggi e via dicendo”. Così si esprime Enrico Ferri, professore all'Unicusano e curatore dei 4 giorni della SEA su “IL LAVORO E L'insegnamento UNIVERSITARIO NELL'ERA della ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) (Roma, 6/9/22) - Roma, 6 settembre 2022. “In questisi parla di prorogare la possibilità dellofino a dicembre, ma sempre nella logica emergenziale, di un lavoro limitato a disabili o a genitori con figli piccoli. Neanche il Covid è servito per capire che quasi tre lavoratori su, in Italia e in Europa, in quanto lavoratori “di concetto” potrebbero svolgere gran parte del loro lavoro da casa, o da centri diversi dalla loro azienda, con enormi risparmi in termini di energia, di congestione del traffico e di mezzi pubblici, di spazi per il lavoro, parcheggi e via dicendo”. Così si esprime Enrico Ferri, professore all'Unicusano e curatore dei 4SEA su “IL LAVORO E L'UNIVERSITARIO NELL'ERA...

