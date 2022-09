Roma | droga al profumo di caffè | tir bloccato sul Raccordo 

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 settembre 2022)– Un autoarticolato con targa iberica carico di hashish è stato intercettato sul Gran Raccordo Anulare dai Finanzieri del Comando Provinciale diche hanno arrestato due “corrieri”, entrambi di nazionalità spagnola, per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti. Durante la consueta perlustrazione del territorio, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano si sono insospettite per alcune anomale manovre effettuate dall’autista dell’automezzo nei pressi di un’uscita del G.R.A.. Quando i militari hanno chiesto dove fosse diretto, il soggetto, in stato di agitazione, ha fornito loro risposte evasive. L’accurata ispezione della merce trasportata ha permesso di scovare la, nascosta in alcuni bancali di talco e. Le due persone a bordo sono state arrestate per l’ipotesi di reato di ...