Regno Unito, Johnson “Costruito fondamenta che resisteranno” (Di martedì 6 settembre 2022) LONDRA (Regno Unito) (ITALPRESS) – “Questo paese resisterà, vinceremo. Se Putin pensa di vincere col ricatto sarà deluso”. Lo ha detto Boris Johnson, nel suo discorso di commiato da Downing Street, nel giorno del passaggio di consegne a Liz Truss nella carica di primo ministro britannico.“Insieme abbiamo Costruito delle fondamenta che resisteranno alla prova del tempo. Sosterrò Liz Truss e il nuovo Governo ad ogni passo”, ha aggiunto, dicendosi “contento di avere mantenuto le promesse”. Johnson ha ricordato alcuni passaggi chiave del suo mandato, tra cui la gestione della Brexit, ma anche la campagna vaccinale contro il Covid-19, e il sostegno all’Ucraina. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) LONDRA () (ITALPRESS) – “Questo paese resisterà, vinceremo. Se Putin pensa di vincere col ricatto sarà deluso”. Lo ha detto Boris, nel suo discorso di commiato da Downing Street, nel giorno del passaggio di consegne a Liz Truss nella carica di primo ministro britannico.“Insieme abbiamodellechealla prova del tempo. Sosterrò Liz Truss e il nuovo Governo ad ogni passo”, ha aggiunto, dicendosi “contento di avere mantenuto le promesse”.ha ricordato alcuni passaggi chiave del suo mandato, tra cui la gestione della Brexit, ma anche la campagna vaccinale contro il Covid-19, e il sostegno all’Ucraina. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ilpost : Liz Truss, del partito Conservatore, è la nuova prima ministra del Regno Unito - Agenzia_Ansa : Liz Truss, 47 anni, ministra degli Esteri in carica, è stata eletta nuova leader del Partito Conservatore britannic… - ilfoglio_it : Chi è Liz Truss? Cosa ha in mente per il futuro del Regno Unito? Oggi nel Foglio c'è uno speciale che racconta la n… - shwasdream : la cosa peggiore è lo slip con la bandiera del regno unito comunque, roba che neanche nel 2010 - IlModeratoreWeb : Regno Unito, Johnson “Costruito fondamenta che resisteranno” - -