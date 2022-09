Quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open e come vedere il match (Di martedì 6 settembre 2022) In tanti in queste ore si chiedono Quando gioca Berrettini contro Ruud agli US Open. Avere due italiani ai quarti di finale in un torneo così importante è motivo di orgoglio, a maggior ragione se pensiamo a quanto abbia sofferto il nostro tennista numero uno dopo essere stato costretto a rinunciare a Wimbledon. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo, facendo presente che in quel contesto specifico potesse essere uno dei favoriti. Ora la storia è cambiata, ma sul cammino di Berrettini c’è un giocatore in un buon momento e che, complice la sconfitta di Nadal lunedì sera, mira a diventare il numero uno al mondo al termine di questo torneo. Capiamo Quando gioca Berrettini ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 settembre 2022) In tanti in queste ore si chiedonoUS. Avere due italiani ai quarti di finale in un torneo così importante è motivo di orgoglio, a maggior ragione se pensiamo a quanto abbia sofferto il nostro tennista numero uno dopo essere stato costretto a rinunciare a Wimbledon. Ne abbiamo parlato a suo tempo con un altro articolo, facendo presente che in quel contesto specifico potesse essere uno dei favoriti. Ora la storia è cambiata, ma sul cammino dic’è untore in un buon momento e che, complice la sconfitta di Nadal lunedì sera, mira a diventare il numero uno al mondo al termine di questo torneo. Capiamo...

