Monaco ’72 | la minaccia nei documenti degli 007 del Club di Berna

(Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Ildinasce nella metàanni ’60 e tra gli ideatori c’è Federico Umberto D’Amato, l’allora direttoreUffici Affari Riservati del ministero dell’Interno italiano, rimasto in carica come Presidente fino al 1974. L’idea è quella di riunire periodicamente i principali capi dei servizi di sicurezza interna dell’Europa occidentale (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda) allargando le riunioni talvolta al Regno Unito, alla Svizzera e in certi casi anche agli Stati Uniti e Israele per le questioni di terrorismo internazionale. Tra ideldirientrano sia il documento firmato da D’Amato del 1971 (un telex datato 31 agosto 1971 – che l’Adnkronos ha potuto visionare – inviato al capo dell’intelligence interna ...

fattoquotidiano : Steinmeier: “Chiedo perdono a nome del mio Paese per la mancanza di protezione degli atleti israeliani alle Olimpia… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Monaco ’72: un telex dell’intelligence italiana rivela che (forse) la strage si poteva sventare - SecolodItalia1 : Monaco ’72: un telex dell’intelligence italiana rivela che (forse) la strage si poteva sventare… - infoitinterno : Monaco '72, il telex di D'Amato (Affari Riservati) prima della strage: 'C'è minaccia, schediamo i terroristi' - infoitinterno : Monaco '72, il telex di D'Amato (Affari Riservati) prima della strage: 'C'è minaccia, schediamo i terroristi' -

Virgilio Video

... in chiusura, sottolineava: 'Mi risulta, infine, che i vostri servizi nutrono qualche preoccupazione per lo svolgimento delle Olimpiadi di, per cui si potrebbe includere questo argomento all'...Già un anno prima del massacro alle Olimpiadi estive del 5 - 6 settembre 1972 adi Baviera, i governi, incluso quello italiano, e i servizi europei erano in allerta per possibili minacce. ... Monaco '72, Malagò: "Germania ha ammesso sue colpe Meglio tardi che mai"