Lufthansa, accordo con i piloti: scongiurata nuova ondata di scioperi (Di martedì 6 settembre 2022) I passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei con Lufthansa possono tirare un sospiro di sollievo: la compagnia tedesca ha raggiunto l'accordo con i piloti sui salari, scongiurando la nuova ondata di scioperi che avrebbe avuto inizio... Leggi su europa.today (Di martedì 6 settembre 2022) I passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei conpossono tirare un sospiro di sollievo: la compagnia tedesca ha raggiunto l'con isui salari, scongiurando ladiche avrebbe avuto inizio...

cjmimun : Lufthansa: accordo coi piloti, domani non c'e' sciopero - zav_news : ?? #Flash Mondo ?? #Lufthansa ha deciso di cancellare quasi tutti i voli di domani da e per gli aeroporti tedeschi a… - TINAGULLI1 : RT @mariavenera2: @Antonio_Tajani complim per intervista su Can.5 rubrica Morning news. Perfettam d'accordo con lei su tutto e sopratt su c… - mariavenera2 : RT @mariavenera2: @Antonio_Tajani complim per intervista su Can.5 rubrica Morning news. Perfettam d'accordo con lei su tutto e sopratt su c… - mariavenera2 : @Antonio_Tajani complim per intervista su Can.5 rubrica Morning news. Perfettam d'accordo con lei su tutto e soprat… -

Lufthansa: sindacato piloti proclama sciopero, oggi nuova offerta I piloti chiedono un aumento di stipendio; Lufthansa impiega 5.500 piloti e Vereinigung Cockpit e' l'unico sindacato che li rappresenta. Il gruppo ha raggiunto un accordo ad agosto con il sindacato ... ITA Airways, tavolo negoziale entro fine settimana - FormulaPassion.it ... che ha così completato il sorpasso ai danni di Msc - Lufthansa proprio nelle ultime ore: adesso le ...notare che al momento la direzione del Tesoro non ha fissato un termine per raggiungere un accordo ... Borsa Italiana Lufthansa: accordo piloti-azienda, annullato lo sciopero di domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - I piloti Lufthansa non scioperano domani dopo che e' stato raggiunto un accordo dell'ultimo minuto tra il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) e la dire ... IL VIDEO. Scioperano piloti, Lufthansa cancella 800 voli Lo sciopero, iniziato alle ore 00:01 del 2 settembre terminerà alle 23:59.L'interruzione del piano di volo potrebbe portare a ulteriori 'cancellazioni o ritardi individuali sabato e domenica', ha dich ... I piloti chiedono un aumento di stipendio;impiega 5.500 piloti e Vereinigung Cockpit e' l'unico sindacato che li rappresenta. Il gruppo ha raggiunto unad agosto con il sindacato ...... che ha così completato il sorpasso ai danni di Msc -proprio nelle ultime ore: adesso le ...notare che al momento la direzione del Tesoro non ha fissato un termine per raggiungere un... Lufthansa: accordo piloti-azienda, annullato lo sciopero di domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - I piloti Lufthansa non scioperano domani dopo che e' stato raggiunto un accordo dell'ultimo minuto tra il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) e la dire ...Lo sciopero, iniziato alle ore 00:01 del 2 settembre terminerà alle 23:59.L'interruzione del piano di volo potrebbe portare a ulteriori 'cancellazioni o ritardi individuali sabato e domenica', ha dich ...