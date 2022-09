Letta, un disco rotto: “17 giorni per evitare l’allarme democratico” (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Enrico Letta ora parla di “allarme democratico”, come riporta l’Ansa. Dopo numerose perle su presunti complotti centristi ai suoi danni, pensieri del passato su inesistenti estreme destre francesi, più varie ed eventuali, il segretarissimo adesso cambia termini, anche se il concetto è lo stesso, ripetuto come un disco rotto. E sapete quale. Letta, “allarme democratico”, nome in codice “fascismo” Si scrive “allarme democratico”, si legge fascismo. Perché il contenuto non cambia mai. Si cerca di usare parole diverse, probabilmente per l’incapacità genetica di affrontare temi di politica, proposte. Ed ecco che Letta raduna gli eserciti di chi difende la sacra democrazia: “Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana, peso le parole, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set – Enricoora parla di “allarme”, come riporta l’Ansa. Dopo numerose perle su presunti complotti centristi ai suoi danni, pensieri del passato su inesistenti estreme destre francesi, più varie ed eventuali, il segretarissimo adesso cambia termini, anche se il concetto è lo stesso, ripetuto come un. E sapete quale., “allarme”, nome in codice “fascismo” Si scrive “allarme”, si legge fascismo. Perché il contenuto non cambia mai. Si cerca di usare parole diverse, probabilmente per l’incapacità genetica di affrontare temi di politica, proposte. Ed ecco cheraduna gli eserciti di chi difende la sacra democrazia: “Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana, peso le parole, ...

