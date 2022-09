(Di martedì 6 settembre 2022) Sucresceda. Costo dell’, dei carburanti e dell’affitto di casa sono i trendpiù discussi sulla piattaforma a livello mondiale. Tutti incentrati sull’aumento del costo della vita. Sono aumentati del 130% negli ultimi i tweet in cui sono state usate le parole chiave relative all’e ai rincari. In particolaree carburanti hanno occupato il 67,9% delle conversazioni degli utenti sui beni essenziali. Mentre l’affitto è stato conversato cinque volte di più rispetto alle problematiche inerenti i mutui. SucrescedaÈ quanto emerge dall’analisi eseguita da Talkwalker, multinazionale di Consumer Intelligence. Numero uno al mondo che assiste ...

SecolodItalia1 : L’ansia da inflazione su Twitter, boom di commenti: energia e gas i topic dominanti - Y0UMISSEDME : mia mamma è di un pessimismo cosmico universale, si sta lamentando da mesi di tutto quello che abbiamo perso in ban… - dalessandrom70 : @mara_carfagna @GiuseppeConteIT Povera, hai avuto l'ansia? Io ce l'ho per l'inflazione, il debito ed il caro bollet… - AceVCommies : @RuggeroCapretti L'iva al 22% é fake? L'inflazione al 10% é fake? Attendo con ansia i tuoi dati corretti, Ruggero C… - nogovdraghi : É tutto li ... Basta saper leggere e capire. Ogni sito che apri dicono tutti la stessa cosa... ????????… -

Finanzaonline.com

...cheraggiungerà probabilmente il 10% entro la fine dell'anno, per la prima volta dagli anni Cinquanta . Come in altri Paesi europei,'aumento dei prezzi sta alimentandodei ......e dall'crescente. Oltre a questo, una percentuale simile della popolazione di origine ispanica disapprova'operato dell'amministrazione Biden rispetto alla Russia ed all'Ucraina.... Ansia inflazione e BTP: ‘come farà ora la Bce ad aiutare l’Italia’ Tassi 10 anni oltre il 4%, record da giugno