La nuova versione di Conte sulla guerra in Ucraina: "Non è vero che Putin non vuole la pace" (Di martedì 6 settembre 2022) "La pace va costruita, nessuno ci dica che Putin non la vuole. La pace va costruita giorno dopo giorno". Con queste poche, inequivocabili, parole Giuseppe Conte è ritornato quest'oggi sulla guerra in Ucraina. E dopo aver offerto per mesi l'immagine di un partito schiacciato su posizioni quanto meno ambigue, visto che i grillini sono sempre stati tra i più strenui oppositori dell'invio di armi a Kyiv. adesso torna a cavalcare un certo terzismo che suona un po' come il "non è tutta colpa di Vladimir Putin". Una dichiarazione rilasciata negli studi di Telelombardia. E che subito ha fatto riandare la memoria all'indietro, alle relazioni che i governi presieduti da Conte intrattennero con il regime russo. Soprattutto per ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 settembre 2022) "Lava costruita, nessuno ci dica chenon la. Lava costruita giorno dopo giorno". Con queste poche, inequivocabili, parole Giuseppeè ritornato quest'oggiin. E dopo aver offerto per mesi l'immagine di un partito schiacciato su posizioni quanto meno ambigue, visto che i grillini sono sempre stati tra i più strenui oppositori dell'invio di armi a Kyiv. adesso torna a cavalcare un certo terzismo che suona un po' come il "non è tutta colpa di Vladimir". Una dichiarazione rilasciata negli studi di Telelombardia. E che subito ha fatto riandare la memoria all'indietro, alle relazioni che i governi presieduti daintrattennero con il regime russo. Soprattutto per ...

