Italian Tech Week 2022 | il futuro da non perdere | aperte le iscrizioni online per partecipare

LaStampa : Verso la Italian Tech Week 2022: tappe a Genova, Torino e Milano. - ITItalianTech : Verso la Italian Tech Week 2022: tappe a Genova, Torino e Milano - ITItalianTech : A che punto siamo con il metaverso: 5 risposte per capire - ITItalianTech : Ecco i vincitori dell'edizione italiana del James Dyson Award - green_milano : RT @ITItalianTech: Parenti: 'Cosa rende un'azienda guidata da donne diversa dalle altre? La cura' -

La finale del Premio GammaDonna 2022 si terrà sul paco dellaWeek del 30 settembre. A contendersi il premio, sette donne alla guida di imprese che hanno dimostrato una forte propensione ...29 - 30 settembreWeek 2022, il futuro da non perdere: aperte le iscrizioni online per partecipare di Riccardo Luna 05 Settembre 2022Dove, quando, con chi e di che cosa si parla: una breve guida alle 3 tappe di avvicinamento all'evento delle OGR, in programma il 29-30 settembre prossimi ...Mercedes-Benz è la protagonista della 62ª edizione del Salone Nautico di Genova con 2 esclusive première Extra Lusso!