Inter-Bayern Monaco, il pronostico: nerazzurri chiamati all'impresa (Di martedì 6 settembre 2022) Una gara, almeno sulla carta, quasi impossibile. L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal doloroso ko per 3-2 nel derby di campionato contro il Milan, inizierà il proprio cammino nella Champions League 2022/2023 con la sfida Interna contro... Leggi su today (Di martedì 6 settembre 2022) Una gara, almeno sulla carta, quasi impossibile. L'di Simone Inzaghi, reduce dal doloroso ko per 3-2 nel derby di campionato contro il Milan, inizierà il proprio cammino nella Champions League 2022/2023 con la sfidana contro...

Gazzetta_it : Ahi Inter, si è fatto male Lukaku! Salterà il derby ed è in dubbio per il Bayern - ArmandaGelsomin : RT @FcInterNewsit: ?? Torello ad Appiano alla vigilia di Inter-Bayern Monaco ???? - Radekruni : RT @AnfetaMilan: Inter Bayern inizierà con un minuto di silenzio per Fabio Bergomi - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, rifinitura in corso in vista del #Bayern ?? @ivanfcardia - RafaLeaoLove17 : RT @AnfetaMilan: Inter Bayern inizierà con un minuto di silenzio per Fabio Bergomi -