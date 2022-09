Incidente per Spalletti, operato alla clavicola: ma farà la conferenza stampa (Di martedì 6 settembre 2022) Incidente probabilmente domestico ieri per Luciano Spalletti che in nottata è stato operato alla clavicola e che non ha potuto sovrintendere stamattina all'ultimo allenamento della squadra per ... Leggi su gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022)probabilmente domestico ieri per Lucianoche in nottata è statoe che non ha potuto sovrintendere stamattina all'ultimo allenamento della squadra per ...

francescomila18 : RT @salvinimi: Ma se uno fa un piccolissimo incidente con un auto elettrica poi rischia di rimanere fulminato? Chiedo per mio cugino - Fioretti_RF : Incidente per #Spalletti nella notte tra ieri e oggi: l’allenatore, a seguito di una caduta accidentale, avrebbe ri… - LNDC_NAZIONALE : Ancora un orso morto nella Provincia di Trento. Noi di LNDC Animal Protection faremo tutto il possibile per capire… - astralmobilita : ??? #A24 #RomaTeramo #TrattoUrbano chiusura per #incidente del nodo con #TangenzialeEst ? #Roma ? uscita consi… - nuovaferrara : Lido Nazioni, finisce con l’auto contro un daino. Paura vicino alla statale Romea. A bordo anche un bambino di 14 m… -