“Giorgia Meloni?”. Ficarra e Picone, la battuta sulla leader di Fdi. E qualche polemica (Di martedì 6 settembre 2022) I big della tv iniziano a schierarsi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Di recente Barbara D’Urso ha parlato di Giorgia Meloni e il suo è sembrato un endorsement nei confronti della leader di Fratelli d’Italia. La conduttrice, ospite a Dogliani per il Festival della Tv, intervistata dal vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti si è sbottonata: “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con la Meloni non combaciamo totalmente. Penso però che Giorgia Meloni sia una fuoriclasse”. Giorgia Meloni è stata più volte ospite nei programmi di Barbara D’Urso che non si schiera apertamente dalla sua parte però ammette: “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 settembre 2022) I big della tv iniziano a schierarsi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Di recente Barbara D’Urso ha parlato die il suo è sembrato un endorsement nei confronti delladi Fratelli d’Italia. La conduttrice, ospite a Dogliani per il Festival della Tv, intervistata dal vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti si è sbottonata: “Una delle mie battaglia è quella per i diritti civili e contro l’omofobia, quindi con lanon combaciamo totalmente. Penso però chesia una fuoriclasse”.è stata più volte ospite nei programmi di Barbara D’Urso che non si schiera apertamente dalla sua parte però ammette: “Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di ...

ivabubu : Facciamo che se dovete vedere i video di Giorgia Meloni in aeroporto vi mettete quantomeno le cuffie? Dio ultraporco - FabrizioMauri4 : Si potrà avverare questa profezia di Paragone? - x11gs : RT @ilruttosovrano: Fratelli d'Italia e Lega ringraziano commossi la Guardia di Finanza che, invece di perdere tempo in giro con quegli inu… - Crazyman693 : RT @ilruttosovrano: Fratelli d'Italia e Lega ringraziano commossi la Guardia di Finanza che, invece di perdere tempo in giro con quegli inu… - undy111 : RT @Jes912: #Elodie su Giorgia Meloni ha detto solo la verità, è una donna che parla come un uomo degli anni 20, e non sposa minimamente le… -