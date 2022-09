Gazzetta: Napoli in ansia per Osimhen, altrimenti è pronto Raspadori (Di martedì 6 settembre 2022) Osimhen in dubbio per Napoli-Liverpool. Il risentimento all’adduttore sinistro tiene in apprensione, soprattutto in prospettiva. Il nigeriano vorrebbe esserci in Champions anche se non mancano le alternative come scrive la Gazzetta: Simeone, infatti, non è al top perché durante il ritiro è stato tenuto in naftalina dal Verona per le amichevoli e questo gli ha tolto ritmo partita, Raspadori invece è carico ed ha già dimostrato la sua duttilità occupando ruoli diversi con Fiorentina, Lecce e Lazio. L’idea di schierarlo “falso nove” stuzzica Spalletti sin da prima del suo acquisto perché Luciano sa quanto Giacomino sia in grado di “legare” la squadra ma nessuno è più adatto di Osimhen per sfidare Van Dijk e Gomez. Anche per questo tutti si augurano di vederlo in campo domani. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022)in dubbio per-Liverpool. Il risentimento all’adduttore sinistro tiene in apprensione, soprattutto in prospettiva. Il nigeriano vorrebbe esserci in Champions anche se non mancano le alternative come scrive la: Simeone, infatti, non è al top perché durante il ritiro è stato tenuto in naftalina dal Verona per le amichevoli e questo gli ha tolto ritmo partita,invece è carico ed ha già dimostrato la sua duttilità occupando ruoli diversi con Fiorentina, Lecce e Lazio. L’idea di schierarlo “falso nove” stuzzica Spalletti sin da prima del suo acquisto perché Luciano sa quanto Giacomino sia in grado di “legare” la squadra ma nessuno è più adatto diper sfidare Van Dijk e Gomez. Anche per questo tutti si augurano di vederlo in campo domani. L'articolo ...

