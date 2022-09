(Di martedì 6 settembre 2022) “Quello che contava era vincere, una partita difficile dopo la brutta prestazione di ieri. Siamo stati bravi a ritrovare energie, il calendario è fittissimo. È stata unadi: Pozzecco è bravo a tenerci tutti pronti, a mantenere l’entusiasmo alto e con uncosìè facile entrare e aiutare la”. Queste le parole di Alessandro, tra i migliori in campo nelladell’Italia sulla Croazia valsa la qualificazione agli ottavi deglidicon un turno d’anticipo. “La Gran Bretagna? Pensiamo a resettare e recuperare – prosegue a Sky Sport – Ci aspetta un’altra battaglia”. SportFace.

sportface2016 : #Europei #Basket, #Pajola: “Vittoria di squadra, gruppo bello” - MauroV1968 : @gpegg_ @ilpost @Italbasket Vero... ma quando un Belgio ti batte senza problemi una Spagna agli europei (e poi perd… - glooit : Basket: Europei; Italia-Croazia 81-76, azzurri agli ottavi leggi su Gloo - Francy727406661 : RT @fanpage: Italia batte Croazia 81-76, azzurri agli ottavi degli Europei di basket ?????? - CassanoCris : RT @fanpage: Italia batte Croazia 81-76, azzurri agli ottavi degli Europei di basket ?????? -

L' Italia riscatta il ko con l'Ucraina e torna a vincere a Eurobasket nella partita più delicata. Battuta la Croazia 81 - 76 e qualificazione agli ottavi ottenuta con una giornata di anticipo. Da ...UNGHERIA - LITUANIA 64 - 87 (Girone B - Colonia) Fin troppo facile il compito della Lituania, sicuramente rinfrancata anche da quanto accaduto poco prima. La Francia, infatti, con la vittoria sulla ...L'Italia batte la Croazia 81-76 nella quarta giornata del gruppo C degli Europei di basket e si qualifica agli ottavi di finale. Decisivi i 19 punti a testa di Fontecchio e Melli. (ANSA). (ANSA) ...Pronto riscatto dell’ Italia in questi Europei di Basket. Nella quarta sfida del gruppo C gli azzurri di Pozzecco vincono 81-76 contro la Croazia di Bojan Bogdanovic, stella Nba degli Utah Jazz, e si ...