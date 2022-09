Eros Ramazzotti | splendida notizia per il cantante | l’annuncio lo riempie di gioia

IlContiAndrea : Stasera alla #powerhitsestate2022 di RTL 102.5 super ospiti Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti. Nel 2023 gli appun… - fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - CRALTLC : EROS RAMAZZOTTI 11/04/2023, 21:00 EBOLI-PALASELE- PER INFO E PRENOTAZIONI, CRAL TLC - vinyl13spain : 6,02€ (segunda mano 'Bueno') #ErosRamazzotti - Vita Ce N’ È. Deluxe Edition. Vinilo Doble. #UniversalMusic #Amazon… - 75Artista : @loca_stronza Come cantava Eros Ramazzotti: e ci sei adesso tu….. ?????????????? -

Prenota su Ticketmaster Prenota su TicketOneÈ un cantautore italiano tra i più noti in tutto il mondo, nella sua carriera ha venduto circa 60 milioni di dischi....... da Marco Mengoni a Malika Ayane passando per i Pinguini Tattici Nucleari, da Francesco Gabbani a Loredana Bertè, con anche le esibizioni dei superospiti Biagio Antonacci,e Ultimo.Dai concerti di Macy Gray e Carl Brave al Milano Rocks e il MediTa Festival, ecco gli eventi più interessanti in Italia per un rientro dalle vacanze meno noioso ...La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non commenta lo scoop di Chi sulla sua possibile gravidanza: ma ecco cosa sta accadendo ...