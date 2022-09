Elezioni 2022, Jean-Luc Melenchon a Roma per incontrare Unione Popolare (Di martedì 6 settembre 2022) Il leader della sinistra radicale francese Jean-Luc Melenchon sarà a Roma per incontrare Luigi de Magistris. Il leader de La France Insoumise e di Nouvelle Union populaire écologique et sociale parteciperà a un’assemblea pubblica con l’ex sindaco di Napoli – capo politico di Unione Popolare – Marta Collot e Giuliano Granato, portavoce nazionali di Potere al Popolo e candidati di Unione Popolare. L’assemblea pubblica – spiega una nota – si terrà nel Popolare quartiere Romano Quadraro, poco distante dalla base militare Nato, dove Melenchon dialogherà con gli abitanti e gli esponenti delle forze sociali, sindacali e dei movimenti per il diritto all’abitare. Il suo partito in Francia rappresenta il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Il leader della sinistra radicale francese-Lucsarà aperLuigi de Magistris. Il leader de La France Insoumise e di Nouvelle Union populaire écologique et sociale parteciperà a un’assemblea pubblica con l’ex sindaco di Napoli – capo politico di– Marta Collot e Giuliano Granato, portavoce nazionali di Potere al Popolo e candidati di. L’assemblea pubblica – spiega una nota – si terrà nelquartiereno Quadraro, poco distante dalla base militare Nato, dovedialogherà con gli abitanti e gli esponenti delle forze sociali, sindacali e dei movimenti per il diritto all’abitare. Il suo partito in Francia rappresenta il primo ...

PagellaPolitica : ?? Il 96 per cento delle promesse contenute nei programmi elettorali è senza coperture economiche:… - PagellaPolitica : Il centrodestra, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e Azione-Italia viva hanno promesso circa 330 misure… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - avimmaisacap : Elezioni, Conte: “Fango su di me perché il M5s fa paura. Trump? Chi mi accusa ne risponderà in giudizio”. E a Letta… - VerdiStudio : Questa è il sondaggio vero. Al nord #Draghi è stato largamente gradito. -