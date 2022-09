Ciro Immobile, la Cassazione conferma la condanna per evasione fiscale: il testo della sentenza (Di martedì 6 settembre 2022) La Quinta sezione civile della Cassazione ha condannato per evasione dell’Irpef il capitano della Lazio Ciro Immobile. La notizia, anticipata da ‘Repubblica’, riguarda le indagini della Guardia di Finanza del 2012 sulle parcelle per il trasferimento del calciatore dalla Juventus al Genoa. La Suprema Corte, con la sentenza depositata a luglio, ha respinto il ricorso di Immobile contro la sentenza emessa nel 2019 dalla Commissione tributaria della Campania per la “sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” che ne ha determinato “la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012”. Nel trasferimento dalla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 settembre 2022) La Quinta sezione civilehato perdell’Irpef il capitanoLazio. La notizia, anticipata da ‘Repubblica’, riguarda le indaginiGuardia di Finanza del 2012 sulle parcelle per il trasferimento del calciatore dalla Juventus al Genoa. La Suprema Corte, con ladepositata a luglio, ha respinto il ricorso dicontro laemessa nel 2019 dalla Commissione tributariaCampania per la “sussistenza di reddito da lavoro dipendente sottratto a tassazione” che ne ha determinato “la maggiore Irpef dovuta (oltre ad addizionali, contributo di solidarietà e sanzione) per l’anno 2012”. Nel trasferimento dalla ...

