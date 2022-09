Chi è Giannelli, l'uomo che detta legge nella scuola (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Da quando è scoppiata la pandemia, la scuola ha dismesso i panni di Cenerentola ed è diventata sui giornali e sulle tv argomento di serie A, come mai era accaduto prima. In particolare i presidi, figure tradizionalmente un po' trascurate, sono diventati all'improvviso popolari. Il volto che abbiamo imparato a conoscere più di tutti è quello di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi che rappresenta circa il 50% dei dirigenti scolastici italiani. Classe 1959, laureato con lode in Fisica all'università di Bari, cuore a sinistra, Giannelli ha svolto la maggior parte della sua carriera come ispettore scolastico, è stato anche preside per un breve periodo, e successivamente è stato distaccato presso il sindacato dirigenti. All'Anp è stato eletto per la prima volta nel 2017, interrompendo dopo 27 anni la ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - Da quando è scoppiata la pandemia, laha dismesso i panni di Cenerentola ed è diventata sui giornali e sulle tv argomento di serie A, come mai era accaduto prima. In particolare i presidi, figure tradizionalmente un po' trascurate, sono diventati all'improvviso popolari. Il volto che abbiamo imparato a conoscere più di tutti è quello di Antonello, presidente dell'Associazione nazionale presidi che rappresenta circa il 50% dei dirigenti scolastici italiani. Classe 1959, laureato con lode in Fisica all'università di Bari, cuore a sinistra,ha svolto la maggior parte della sua carriera come ispettore scolastico, è stato anche preside per un breve periodo, e successivamente è stato distaccato presso il sindacato dirigenti. All'Anp è stato eletto per la prima volta nel 2017, interrompendo dopo 27 anni la ...

sulsitodisimone : Chi è Giannelli, l'uomo che detta legge nella scuola - sportface2016 : #Volley, #Mondiali 2022. #Giannelli: 'Ora non importa più chi affrontiamo, la sfida sarà con noi stessi' - giusy4europe : RT @DarioNardella: Il quartiere di #SanLorenzo ha un nuovo mastodontico ospite: è Mr.Arbitrium di Emanuele Giannelli. “Chi lo guarda decid… - Nuvolaviola1 : 'L’uscita dalle mani di Giannelli più veloce della luce e Lavia chi lo prende più' ???? #MWCH2022 - polem1ca : per chi non ne capisce, se il palleggiatore non gestisce bene il gioco, la squadra non gira e non va neanche per mi… -

Chi è Giannelli, l'uomo che detta legge nella scuola Giannelli negli anni si è ritagliato un ruolo privilegiato nel dialogo con il governo per quanto riguarda il complesso mondo della scuola. Dal 2017 a oggi, infatti, è stato interlocutore di ben sei ... Mondiali Volley: Lavia presenta il match contro la Francia L'obiettivo di Giannelli e compagni è quello di puntare ad entrare tra le migliori quattro del ... poi il campo decreterà il migliore e quindi chi ha meritato l'accesso alle semifinali". Quella in ... Chi è Giannelli, l'uomo che detta legge nella scuola Il presidente dell'Associazione nazionale negli anni si è ritagliato un ruolo privilegiato nel dialogo con il governo per quanto riguarda il complesso mondo della scuola. E dal 2017 si è confrontato c ... Mondiali, domani Giannelli e compagni contro la Francia Questa sera la Nazionale Maschile conoscerà l’avversaria dei quarti di finale in programma mercoledì 7 settembre alle ore 17.30. La gara tra i campioni olimpici transalpini di Andrea Giani e il Giappo ... negli anni si è ritagliato un ruolo privilegiato nel dialogo con il governo per quanto riguarda il complesso mondo della scuola. Dal 2017 a oggi, infatti, è stato interlocutore di ben sei ...L'obiettivo die compagni è quello di puntare ad entrare tra le migliori quattro del ... poi il campo decreterà il migliore e quindiha meritato l'accesso alle semifinali". Quella in ...Il presidente dell'Associazione nazionale negli anni si è ritagliato un ruolo privilegiato nel dialogo con il governo per quanto riguarda il complesso mondo della scuola. E dal 2017 si è confrontato c ...Questa sera la Nazionale Maschile conoscerà l’avversaria dei quarti di finale in programma mercoledì 7 settembre alle ore 17.30. La gara tra i campioni olimpici transalpini di Andrea Giani e il Giappo ...