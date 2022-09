Celtic-Real Madrid, infortunio al ginocchio per Benzema: al suo posto Hazard (Di martedì 6 settembre 2022) Brutte notizie in casa Real Madrid. Verso la mezz’ora del match di Champions League contro il Celtic, il bomber francese Karim Benzema, è stato costretto al cambio per un problema non meglio specificato al ginocchio. Al suo posto Eden Hazard. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Brutte notizie in casa. Verso la mezz’ora del match di Champions League contro il, il bomber francese Karim, è stato costretto al cambio per un problema non meglio specificato al. Al suoEden. SportFace.

elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - AndyRuizJr12 : Live Match ?? En Vivo ?? Celtic vs Real Madrid ??>> - mytv65743618 : Live Match ?? En Vivo ?? Celtic vs Real Madrid ??>> - salah110_11 : Live Match ?? En Vivo ?? Celtic vs Real Madrid ??>> - kai_amp : Live Match ?? En Vivo ?? Celtic vs Real Madrid ??>> -