Basket | chi sono i giocatori della Croazia | dove giocano e chi milita in Serie A

Quarto match per l'Italia questa sera al Forum di Assago e avversaria di giornata è la Croazia. Dopo le sconfitte con la Grecia, ma soprattutto con l'Ucraina, per gli azzurri è fondamentale ritrovare la vittoria per il morale e per la classifica finale che significa provare a evitare la Serbia agli ottavi. Ma che Croazia ci aspetta? Partiamo dai play. Da tenere d'occhio soprattutto Jaleen Smith, che i giocatori dell'Olimpia ben conoscono perché veste la maglia dell'Alba Berlino, mentre Dominik Mavr gioca in Patria nello Zadar. Tra le guardie ci sono Toni Perkovic, che veste la maglia dello Spalato e Lovro Gnijdic, giocatore classe 2001 del Cibona Zagabria. Guardia-ala, infine, un nome più che noto, quello di Bojan Bogdanovic, futuro compagno di squadra di Simone Fontecchio agli Utah Jazz. Come ali piccole, invece, ecco ...

